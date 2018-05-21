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Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, muhabirler, 1957-1975 arasında Türk Sineması’nın jönü olan Ahmet Mekin’e “Yeni bir projeniz var mı?” diye sordu. Ahmet Mekin “Normal şartlarda beni Cihangir’de göremezsiniz. Erdek’te yaşıyorum. Oyuncu arkadaşım Toprak Sergen ile randevum vardı. Bir iş için geldim. Otelime gidip senaryomu okuyacağım” dedi.