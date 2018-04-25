HT Magazin'de yer alan habere göre, Betül Arım, “Başka bir ben, başka bir sen, başka bir dünya mümkün” diyen ve Yeni Tiyatro Dergisi tarafından ‘Emek ve Başarı Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen ‘Dışarda Hiçbir Şey Var!’ adlı yaşama sanatı gösterisini 30 Nisan akşamı Alzheimer Vakfı için sahneleyecek.



Gösterinin finalinde Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nin dans gösterisi de sanatseverlerle buluşacak.



GÖNÜLLÜ DANSÇILAR



Bir terapi seansı niteliği taşıyan gösterisini 50 yaş üstü gönüllülerden oluşan dans grubunun eşliğinde sahneleyecek olmanın heyecanını yaşayan Arım sahneye, “Şimdi, hayatla kavga etmek yerine onunla dans etmeyi seçenleri izleyeceğiz” repliğiyle çıkacak.



Ünlü oyuncu gösteride seyirciye “Dışarıya takılmak yerine, içeriyi temizleyin. Acıyı, kederi ve hüznü yaşayın; coşkuyu, sevinci ve hazzı besleyin” diye sesleniyor.

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