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Tiyatrocu Süheyl Uygur, "Bizim çocukluğumuz. Çok üzüldüm. Türk tiyatrosunda çok güzel eserler bıraktı. Nurlar içinde yatsın" dedi. Ünlü oyuncu Nuri Alço da Yazgan'ın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, Çok erken gitti. Çok güzel bir insanı kaybettik. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.