Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu 50. Sanat yılında dede oldu

Cadde’nin haberine göre, 17 yaşında figüran olarak adım attığı İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Genel Sanat Yönetmeni olarak ayrılan, birçok oyun yöneten, ayrıca uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapan Erhan Yazıcıoğlu, sahnedeki 50. yılını tek kişilik özel bir oyunla kutlayacak.



Ünlü mizah yazarı Murat Kürüz’le birlikte güzel ve eğlenceli bir oyun yazdıklarını belirten Yazıcıoğlu, Şubat ayında sahneleyeceği oyunun hazırlıklarına başladı.



50.sanat yılında dede olmanın heyecanını yaşayan usta sanatçı, "Tek kişilik oyun hazırlıyorum, onun heyecanını yaşıyorum ama benim için en güzel hediye torunum Defne" dedi.

Erhan Yazıcıoğlu