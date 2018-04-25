HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, usta oyuncu, “Maalesef beyazperdede gözle görülür bir tekelleşme var. Filmlerde hep benzer oyuncuları görüyoruz, bazı kalıpların yıkılması, yeni fikirlerin önünün açılması gerekiyor. Yeşilçam’ın değerlerine sahip çıkılması gerekiyor” diye dert yandı.

Kolçak’ın yer aldığı ‘Elim Sende’ adlı film 11 Mayıs’ta vizyona girecek.