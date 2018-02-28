Bir zamanların ünlü isimlerinden 58 yaşındaki Harika Avcı’nın annesi Sabriye Avcı, kalp yetmezliği ve kan iltihaplanması sonucu hayatını kaybetti.



Büyük acı yaşayan Harika Avcı’nın Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Harika Avcı doktor kontrolünde dinlendirilmektedir” denildi.

İşte Avcı'nın hesabından yapılan o açıklama: