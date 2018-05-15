Usta oyuncu Nebahat Çehre, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Çehre, acı haberi, "Canım annem Fethiye Müzeyyen Nar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız" notuyla paylaştı.

Fethiye Müzeyyen Nar'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.