Usta oyuncu Yıldız Kenter’e öğrencilerinden sürpriz ziyaret!

Öğrencileri, tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter için bir araya geldi. Kenter’in evine giden öğrenciler, usta tiyatrocuyu ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.



Usta isime yapılan ziyareti Berna Laçin, sosyal medya hesabından paylaştı.



Erkan Can ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler de sürpriz ziyarette yer aldı. Kenter’in ziyaretten dolayı yaşadığı mutluluk dikkat çekti.

Yıldız Kenter

berna laçin

Erkan Can

Bennu Yıldırımlar