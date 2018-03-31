Her insanın kötü tarafında bir iyilik, iyi tarafında da bir kötülük vardır. Tıpkı Kudret Fettah’ta olduğu gibi. İyi bir konuşmacı, usta bir işadamı olan Kudret Fettah korkulması gereken tekinsiz biridir ve hayatı hatalarla doludur. Kudret Fettah’ın karısı, Fettah ailesinin gölge lideri Belkıs ise kocası Kudret’e ilk günkü gibi aşıktır.



Gücünü belli etmeden sessiz ve derinden ilerleyen Belkıs aile içinde sadece kimin ne yaptığını değil, ne yapacağını da önceden bilir. Talimatıyla Fettah ailesindeki dengeleri yerle bir edecek Kudret Fettah ile söz konusu çocukları olduğunda yapamayacağı şey olmayan Belkıs’ın hikayesi izleyenleri ekran başına bağlamaya hazırlanıyor.

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.



Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.

"Servet” yakında Show TV’de başlıyor!