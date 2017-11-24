Usta sanatçı Attila Atasoy kaza geçirdi!

Usta sanatçı Attila Atasoy iki ayrı kaza sonrası ameliyat oldu. Kötü haberi ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu.

Atasoy’un motordan uçtuğunu ve daha sonra sahnede kaza geçirdiğini yazan Akay, “Değerli sanatçımız Attila Atasoy, önce Marmaris’te motordan uçtu ve daha sonra ise sahnede kaza geçirince, menisküs yırtılması sonucu ameliyata alındı. Hastanede yatan sanatçımızın sağlık durumu iyi ama yürümekte zorluk çekiyor. Acil şifalar dilerim.” notunu düşerek usta sanatçının fotoğrafını da paylaştı.

İşte o sosyal medya paylaşımı:

Attila Atasoy

Onur Akay