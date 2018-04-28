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"30 göbek İzmirliyim , bir yere sahip çıkmak ya da ait olmak ne demek? Sülalem biliyor belli ki bu 1! 2.'si 'Yaşasın özgür Avrupa' demek , 'lanet olsun Türkiye demek değildir' :( , okuma-anlama konusundaki problemleriniz size bazı cümleleri hayal dünyanız ile tamamlamayı öğretmiş. Bir şeyi beğenirken diğerini de beğenebilir insan bunu biliyor muydunuz ???? Bence deneyin ! Instagram'da ona buna salça olarak, huzursuzluk gerginlik çıkararak kendini ülkesi için işe yaramış hisseden herkes istediği kahramanlığı yapsın, yorumları kapatacak halim yok! Buyrun gösterin seviyenizi... Ama bütün köklerim bu memlekete aitken , gerçek bir Atatürk çocuğu olarak yetiştirilmiş ve izinden gitmek için elimden geleni yaparken, Avrupa'da müzik yapmaya çalışan, Türkiye'de ekmeğini yiyen biriyken, kim kimi kimin memleketinden kovuyor? Had, kitaplarda da yazmıyor ! Nereden öğreneceksiniz acaba? :) #namuslugörünmekkimlerekalmış"