İstanbul, Maltepe’de özel bir okulda yüzde 80 burslu okuyan üstün zekâlı kız öğrenci T.N.B.’nin velisi B.B., 2012’de mahkemeye başvurarak 7’nci sınıfta okuyan kızının okulda akranları tarafından şiddete maruz kaldığını, dışlandığını, aşağılandığını, okul yönetiminin de gerekli önlemi almayarak buna seyirci kaldığını öne sürdü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Veli B.B. adına İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi’ne başvuran avukatı Serdar Taptı, “Psikolog raporunda, T.N.B.’nin davalı okulda akranlarının zorbalığına maruz kaldığı, dışlandığı, kendisi ile dalga geçildiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilmektedir. Gerek T.N.B., gerekse ailesinin şikâyetleri okul tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Okulun rehber hocası ve yönetimi bu olaylarda ağır ihmalden dolayı kusurludur” dedi.

‘MÜDAHALEDE YETERSİZ KALDI’

Mahkemenin isteği üzerine dosyaya gönderilen 14 Mart 2018 tarihli ek bilirkişi raporunda da davalı eğitim kurumunun T.N.B.’nin akranları ile yaşadığı çatışmalara müdahale etmede yetersiz kaldığı kaydedildi.

Mahkeme, 3 Mayıs 2018 tarihli karar duruşmasında davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, davalı okulun öğrencinin velisine 11 bin 976 TL maddi, 5 bin TL ’de manevi olmak üzere toplam 16 bin 976 TL tazminatı, davanın açıldığı 2012 yılından itibaren işleyecek faizi ile ödemesine hükmetti.

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