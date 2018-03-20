Antalya’da geçen ay düzenlenen otopark çetesi operasyonunun altından ‘rüşvetçi’ ve ‘dürüst’ polis mücadelesi çıktı. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 6 aylık teknik takibin ardından 7 Şubat’ta, aralarında Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa S.’nin de bulunduğu 8’i polis 17 kişiyi gözaltına aldı. Otopark çetesi soruşturmasında görevden uzaklaştırılan şüpheli polislerin tamamı ile birlikte 2 otopark işletmecisi tutuklandı.
İHBAR MEKTUBU
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği olayla ilgili iddianame hazırlandı ve sanıklar hakkında ‘rüşvet alıp vermek’, ‘suç işlemek amacıyla çete kurmak, üye olmak’ suçlarından dava açıldı. İddianamede olayla ilgili detaylar da yer aldı. Buna göre, suç örgütünü rüşvet kabul etmeyen bir polis memuru ortaya çıkardı. Antalya Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne isimsiz bir mektup yazan polis memuru, dönen rüşvet çarkını tek tek anlattı.
RÜŞVET TARİFESİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığını söyleyen ve ismini açıklamayan polis memurunun mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Tunahan isimli otoparkın işletmecisi O.Ö., araç çekimi yaparsam ismimi Şube Müdürü M.S.’ye söyleyerek araç çeken arkadaşların yanına yazdıracağını söyledi. Yasak parktan araç çekimi yaptığımda araç başına 10 TL, eksik evrak ve muayeneden araç çekimi yaparsam 20 TL vereceğini anlattı. Ödemelerin 15 günde ya da aylık olarak yapıldığını aktardı. Şube müdürüne kendisinin ödeme yaptığını söyledi.”
‘ARKAMIZDA VALİ VAR’
Mektubunda teklifi kabul etmediğini anlatan polis memuru, “Otopark işletmecisi O.Ö., konuşmanın aramızda kalmasını, yoksa sıkıntı olacağını söyledi. Arkadaşlarımla konuşup bu işin yanlış olduğunu, sonunda üzüleceklerini söyledim. ‘Arkamızda müdürümüz var bir şey olmaz. Onun arkası da sağlam emniyet müdürü ve valimiz var’ dediler” ifadelerini kullandı.
ESKİ VEKİL HAKKINDA ŞOK İDDİA
İddianame göre polislerin otopark sahiplerinden araç başına para aldıklarını belirleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü, bir yandan teknik takibi sürdürürken, bir yandan da usulsüz araç çekmenin önlenmesi için tedbirler aldı. Otopark sahibi O.Ö. ise tedbirlerden dolayı çekilen araç sayısı azalınca durumu gizli ortağı olduğu iddia edilen eski milletvekili B.K.’ya aktardı. B.K.’nın da üst düzey emniyet görevlilerine baskı kurmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü öne sürüldü. İddianameye göre örgüt lideri O.Ö., ayrıca Antalya’da yerel gazetecilik ve televizyonculuk yapan A.B.’ye yollara park etmiş araçlarla ilgili haber yaptırtıp kamuoyunda algı ve emniyet üzerinde baskı oluşturmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyip arkadaşı Ş.T. aracılığıyla usulsüz araç çekilmesini önlemeye çalışan trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısı hakkında FETÖ kumpası kurmaya çalıştı.
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