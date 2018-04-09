İzmir'de üşüyen bir çocuğu görüp etkilenen esnaf Ahmet Çakır, "kimse üşümesin" diyerek hayırseverlerden topladığı giysileri, dükkanının önündeki tezgaha sererek ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlıyor.
Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'nde emlakçılık yapan 52 yaşındaki Çakır, yaklaşık 7 aydır her sabah saat 08.00'de iş yerini açtıktan sonra dükkanının önüne masa kurarak üzerine giyim eşyalarını seriyor.
Çakır, masanın üzerine "ücretsizdir alabilirsiniz, getirebilirsiniz" yazılı tabelayı yerleştirip işinin başına dönüyor. Gün içinde birkaç kez masaları kontrol eden Çakır, akşam olunca masaları ve kalmışsa giyim eşyalarını ertesi gün yeniden sermek üzere iş yerine kaldırıyor.
"MAHALLE SAKİNLERİ DESTEK OLUYOR"
Ahmet Çakır, yaptığı açıklamada, açtığı tezgahla ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Tezgah açma fikrinin yıllar önce dükkanın önünde soğuktan titreyen bir çocuğu görmesiyle aklına geldiğini ifade eden Çakır, çocuğu giydirip gönderdikten sonra benzer durumdaki insanlar için de bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüğünü, ertesi gün evden getirdiği kıyafetleri tezgaha serdiğini anlattı.
Masada kıyafet kalmadığı günlerde büyük stres yaşadığını, yakınlarını ve komşularını arayarak giymedikleri kıyafetleri istediğini aktaran Çakır, şöyle konuştu:
"Sabahları kıyafetlerin bulunduğu tezgah dolu olunca mutlu oluyorum. Sergileyecek kıyafet olmazsa üzülüyorum. Yakın çevremi arayıp 'kıyafet yok mu, varsa getirin' diyorum. Buranın hep dolu olmasını, insanların faydalanmasını istiyorum. Mahalle sakinleri de destek oluyor. Geçen gün bir öğrenci, komple tüm ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine vermem için buraya getirmek istedi, alamadım. Amacım buranın üstünü kapatarak yaz, kış vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek."
Yaptığı işten büyük keyif aldığını söyleyen Çakır, özellikle çocukların kendine uygun kıyafetleri bulunca yaşadıkları sevinci görünce çok mutlu olduğunu aktardı.
"KIYAFETLER ÇÖPE ATILMASIN"
Çakır'ın yardımlaşma çabasına destek veren mahalle sakinlerinden Veli Salt, birçok ihtiyaç sahibi insanın giyinmesine yardım ettiklerini belirterek, "Destek her geçen gün artıyor. Vatandaşların kullanmadığı kıyafetler çöpe atılmasın. Onları buraya getirsinler, yeniden kullanılması sağlansın, hem de yüzler gülsün." diye konuştu.
Necla Taşım ise mahallelerinde böyle örnek bir dayanışma hareketinin başladığını eşinden duyduğunu, hemen o gece kullanmadıkları kıyafetleri torbalara koyup tezgaha konulması için getirdiğini anlattı.
Böyle uygulamaların artması gerektiğini ifade eden Taşım, "Hem yardım edenler hem de ihtiyaç sahipleri buradan mutlu ayrılıyor. Bunun artarak devam etmesi gerekiyor." dedi.
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