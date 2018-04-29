UTC Cajamarca - Inti Gas Ayacucho maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Torneo De Verano Grup A heyecanı devam ediyor. UTC Cajamarca, 29 Nisan 2018 Pazar günü Inti Gas Ayacucho takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. UTC Cajamarca 17 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Inti Gas Ayacucho 14 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi UTC Cajamarca, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Inti Gas Ayacucho, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 645 kodlu maçta; İddaa oynayanlar UTC Cajamarca kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Inti Gas Ayacucho sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

UTC Cajamarca son haftadaki Alianza Atletico müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Inti Gas Ayacucho ise Deportivo Municipal maçında 2-0 yenildi.

UTC Cajamarca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. UTC Cajamarca, kendi sahasında 3 gol attı, 6 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Inti Gas Ayacucho, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.