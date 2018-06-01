UTC Cajamarca - Sport Huancayo sahaya çıkıyor

UTC Cajamarca ve Sport Huancayo, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. UTC Cajamarca 5 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Sport Huancayo 4 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi UTC Cajamarca, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sport Huancayo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar UTC Cajamarca kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sport Huancayo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

UTC Cajamarca son haftadaki Alianza Atletico müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sport Huancayo ise Melgar karşılaşmasında 2-0 kazandı.

UTC Cajamarca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. UTC Cajamarca, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Sport Huancayo, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Huancayo 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.