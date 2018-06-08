UTC Cajamarca - Sport Rosario maç önü

Peru Premier Lig Apertura maçında UTC Cajamarca ile Sport Rosario, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:30. Maç öncesi UTC Cajamarca 8 puanla 4. sırada, Sport Rosario 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi UTC Cajamarca, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sport Rosario, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da UTC Cajamarca kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sport Rosario kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

UTC Cajamarca son haftadaki Inti Gas Ayacucho müsabasında 2-1 kazandı.

Sport Rosario, Comerciantes Unidos karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan UTC Cajamarca, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Sport Rosario, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Rosario 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.