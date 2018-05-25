UTC Cajamarca - Universitario maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. UTC Cajamarca, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Universitario takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. UTC Cajamarca 1 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Universitario 1 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi UTC Cajamarca, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Universitario son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar UTC Cajamarca kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universitario sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

UTC Cajamarca son haftadaki Inti Gas Ayacucho müsabasında 2-1 kazandı.

Universitario ise Sporting Cristal karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.