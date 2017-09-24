Utrecht: 1 - PSV: 7 (MAÇ SONUCU)Utrecht-PSV maçı kaç kaç bitti?

PSV, Utrecht kalesine gol olup yağdı...

Hollanda 1. Ligi Eredivisie'nin 6. haftasında PSV, Utrecht'in konuğu oldu. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 15. dakikada Locadia ile 1-0 öne geçti. Bu golün 6 dakika sonrasında ise Labyad maçta eşitliği getirdi. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Hirving Lozano, PSV'yi tekrar öne geçirdi. 49. dakikada Locadia farkı 2'ye çıkardı. Maçın 68. dakikasında Locadia bir kez daha takımına gol katkısı yaptı ve mücadelede durum 4-1 oldu.

Rakip kaleye adeta gol olup yağan PSV, 80. dakikada penaltıdan Van Ginkel ile durumu 5-1 yaptı. 75. dakikada Jürgen Locadia kendisinin 4. takımının 6. golünü attı ve maçta durum 6-1'e geldi. Maçtaki kapanış golü ise 90. dakikada Steven Bergwijn'den geldi ve mücadele 7-1'lik skorla sonuçlandı. PSV bu 3 puanla birlikte 6. maçında 15. puanını alıp liderlik koltuğuna oturdu. Utrecht ise 8. sırada kaldı ve haftayı 9 puanda kapattı.

Utrecht-PSV

Utrecht-PSV maçı kaç kaç bitti?