Utrecht - Heerenveen maç önü

Hollanda Eredivisie Avrupa Ligi Play Off Yarı Final maçında Utrecht ile Heerenveen, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Utrecht, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Heerenveen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 345 kodlu maçı oynayanlar; Utrecht galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Heerenveen galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Utrecht son hafta oynanan VV Venlo maçında 1-0 kazandı.

Heerenveen, Feyenoord karşılaşmaında 2-3 yenildi.