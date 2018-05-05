Utrecht - VV Venlo maç önü

Hollanda Eredivisie maçında Utrecht ile VV Venlo, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. 51 puanlı Utrecht 5. sırada bulunuyor, VV Venlo 34 puana sahip ve 14. sırada. Utrecht son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. VV Venlo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 466 kodlu maçı oynayanlar; Utrecht galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, VV Venlo galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Utrecht son haftadaki Heracles Almelo müsabasında 3-0 kazandı.

VV Venlo ise Vitesse karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Utrecht, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Utrecht, kendi sahasında 31 gol attı, 21 gol yedi.

VV Venlo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VV Venlo, 16 gol atarken 24 gol yedi.