Utsiktens BK - IK Oddevold maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Utsiktens BK, 10 Haziran 2018 Pazar günü IK Oddevold takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Utsiktens BK 10 puanla 12. sırada, IK Oddevold 18 puanla 6. sırada bulunuyor. Utsiktens BK son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. IK Oddevold, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 277 kodlu maçı oynayanlar; Utsiktens BK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, IK Oddevold galibiyet oranı 0.00.

Utsiktens BK son hafta oynanan Assyriska BK maçında 1-2 kazandı.

IK Oddevold ise Oskarshamns AIK maçında 1-1 berabere kaldı.

Utsiktens BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Utsiktens BK, kendi sahasında 8 gol attı, 6 gol yedi.

IK Oddevold ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IK Oddevold, 6 gol atarken 12 gol yedi.