Utsiktens BK - Ljungskile maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Utsiktens BK, 21 Haziran 2018 Perşembe günü Ljungskile takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 13 puanlı Utsiktens BK 11. sırada bulunuyor, Ljungskile 15 puana sahip ve 10. sırada. Utsiktens BK son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ljungskile, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 446 kodlu maçı oynayanlar; Utsiktens BK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ljungskile galibiyet oranı 0.00.

Utsiktens BK son hafta oynanan Assyriska BK maçında 1-2 kazandı.

Ljungskile ise Mjallby maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Utsiktens BK, 12 gol attı ve 8 gol yedi.

Ljungskile ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ljungskile, 7 gol atarken 7 gol yedi.