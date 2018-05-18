Utsiktens BK - Mjallby sahaya çıkıyor

Utsiktens BK ve Mjallby, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Utsiktens BK 7 puanla 8. sırada, Mjallby 16 puanla 1. sırada bulunuyor. Utsiktens BK, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Mjallby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 203. İddaa'da Utsiktens BK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Mjallby kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Utsiktens BK önceki hafta Assyriska BK mücadelesinde 1-2 kazandı.

Mjallby ise Ljungskile maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Utsiktens BK, 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Mjallby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mjallby, 6 gol atarken 2 gol yedi.