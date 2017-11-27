Uygulama dünyasında en son çılgınlık

Çin’de geliştirilen Miao A isimli bir uygulama aracılığıyla insanlar, ülkenin ünlü insanlarının zamanlarını satın alabiliyor. Ünlülerin zamanlarının saniye üzerinden satıldığı uygulamada, Çin’in internet üzerinden ödeme yapılmasını sağlayan en büyük uygulaması NetEase kullanılıyor.

Şirket, Çin’in ünlü isimlerinden ve menajerlerinden zamanlarını satın alarak uygulama üzerinden satışa çıkarıyor ve satış başına yüzde 3 servis komisyonu alıyor. Müzik, spor, sinema ve oyun sektöründen birçok ünlü ismin yer aldığı uygulamada, saniye başı 45 ile 60 dolar arasında fiyat biçilen ünlü isimlerden satın alınan bir saniye, kullanıcıya yalnızca “mesaj formatında bir cümle yollama hakkı” veriyor.

Bir sesli veya görüntülü arama yapmanın 600 saniye satın alarak gerçekleştirildiği uygulamada, ünlü isimler ile tanışmak için satın alınması gereken minimum tutar 72 bin saniye olarak belirtiliyor. Uygulamayla ilgili olarak yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturmaların açıldığı belirtildi.