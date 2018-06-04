Apple'ın uygun fiyatlı iPhone X'u için 360 derecelik bir sunum videosu yayınlandı. OnLeaks'in paylaştığı video, neredeyse çerçevesiz yeni iPhone X'u ortaya çıkardı.

Kabaca değerlendirdiğimizde, iPhone 8'in kasası ile iPhone X'un ön cephesini bir araya getirdiği gözüken yeni model, 6,1 inç boyutunda olacak. İddialara göre uygun fiyatlı bu model, satışa sunulan ilk iPhone X'dan daha kalın olacak. Kamera çıkıntılarını saymazsak, yeni model 8,3 mm olmasına karşın, şu an piyasadaki iPhone X ise 7,7 mm kalınlığına sahip.

İddialara göre uygun fiyatlı iPhone X, kablosuz şarj, stereo hoparlörler, Face ID, Touch ID ve yeni A12 yonga setiyle donatılmış olacak. Apple'ın hızlı şarj özelliği de ekleyeceği tahmin edilen uygun fiyatlı yeni iPhone X'un, büyük bir satış başarısı yakalayacağını öngörmek zor değil. Zira mevcut iPhone X, son derece başarılı donanım ve özelliklerine karşın bütçe anlamında çıtayı fazla yükseğe koymuştu. Bu da yeni cihazın satışlarının bir türlü istenen seviyeye ulaşmamasına yol açtı. Uygun fiyatlı iPhone X hamlesiyle Apple, önemli bir satış başarısı hedefliyor. Ayrıca firma, donanım seviyesiyle en tepede yer alacak olan bir de iPhone X Plus geliştiriyor. Yeni iPhone X'ların bu yıl içinde satışa sunulması bekleniyor.