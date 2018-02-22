Ford Kuzey Amerika Başkanı Raj Nair, şirket bünyesinden yürütülen bir soruşturma neticesinde ortaya çıkan uygunsuz davranışları nedeniyle görevden alındı.

Ford'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, yapılan iç soruşturma kapsamında Nair'in bazı davranışlarının şirketin davranış kodları ile uyuşmadığı belirtildi. Ford'un Başkanı ve CEO'su Jim Hackett imzalı yayınlanan açıklamada, "Biz bu kararı kapsamlı bir inceleme ve dikkatli bir değerlendirmeden sonra aldık. Ford'un güvenilir ve saygılı bir kültür sağlama konusundaki değerlerini tüm liderlerimizin de tam olarak yerine getirmelerini bekliyoruz" denildi.

Açıklamada söz konusu davranışların ne olduğuna ilişkin bir detay ise yer almadı.

1987 YILINDAN BU YANA FORD'DAYDI

Nair, görevden ayrılmasının ardındna yaptığı açıklamada, şirketin benimsediği ilkelerle tutarlı bir liderlik davranışı sergilemediği için içtenlikle üzgün olduğunu belirterek, şirkette görev yapanlara manevi olarak destek vermeyi sürdüreceğini belirtti ve hepsine gelecekte başarı diledi.

Şirket, Nair'in yerine gelecek ismi yakın bir tarihte duyuracak.

Ford'a 1987 yılında mühendis olarak katılan Nair, kademeleri birer birer yükselmiş ve Ford'un global ürün gelişimi direktörlüğü ve teknik bölümünün başkanlığından sonra Kuzey Amerika operasyonlarının başına geçmişti.