Uygur mahkumlar Tayland'daki gözaltı merkezinden tünel kazıp kaçtı

- Reuters

Tayland'ın güneyindeki Songkhla bölgesinde 20 Uygur mahkumun tutuldukları gözaltı merkezinden tünel kazarak kaçtığı açıklandı. Pazar gecesi firar etmeye çalışan 25 mahkumdan 5'i ise yakalandı.

Mahkumlar, 2014 yılında Çin'de gözaltına alınan 200'den fazla kişi arasında yer alıyor.

Çin hükümeti, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Türk ve Müslüman azınlığa oruç tutmanın yasaklanması gibi bazı baskılar uygulamakla suçlanıyor. Çin ise bu suçlamaları reddederek onların "yasadışı göçmen" olduğunu savunuyor.

Yetkililer, mahkumların tutuldukları hücrelerin duvarlarını deldiğini ve battaniyelerini kullanarak Malezya sınırındaki dikenli teller üzerinden geçtiklerini duyurdu.

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Reuters'a konuşan Tayland emniyetinden bir yetkili, şiddetli yağmur nedeniyle mahkumların kaçtığını duymadıklarını, 20 kaçak mahkumun halen kayıp olduğunu söyledi.

Malezya sınırı boyunca da güvenlik için kontrol noktaları oluşturuldu.

Türkiye'ye girmek isteyen birçok Uygur Türkü'nün Güneydoğu Asya ülkelerinden geldiği biliniyor. 2015 yılında Tayland'ın 100 Uygur Türkü'nü Çin'e iade etmesi öfke yaratmıştı.

Hem Türkiye hem de Çin bu mahkumların kendi vatandaşları olduğunu savunuyor. Bu yılın başında Tayland'da bir mahkeme, yakalanan bir grup Uygur Türkü'nün vatandaşlıkları kanıtlanana kadar gözaltı merkezinde tutulabileceğini söylemişti.

Tayland medyasına konuşan bir göçmenlik bürosu yetkilisi, kaçan mahkumların pasaportlarının olmadığını açıkladı.

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