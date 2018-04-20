Uykuyu bilimsel açıdan tanımlamanın çok zor olduğunu söyleyen Bölükbaşı, "1950’lere kadar birçok insan uykunun günlük hayatımızın eylemsiz bir parçası olduğunu zannederdi. Ama şimdi, uyku sırasında beynimizin çok etkin olduğunu biliyoruz. Dahası uykunun beden ve ruh sağlığımızı etkilediğinden eminiz” dedi.
“SİGARA TİRYAKİLERİ GENELLİKLE TAVŞAN UYKUSU UYUR"
Nefes açıcı ilaçlar-spreyler, diyet hapları, hastalıklar, yattığımız odadaki kötü koşullar… Bunların hepsinin birer uykusuzluk nedeni olduğunu belirten Bölükbaşı, sigaranın da uykusuzlukta büyük rol oynadığını şu şekilde vurguladı: “Sigara tiryakileri genellikle tavşan uykusu uyurlar. REM uykuları (göz hareketlerinin aktif olduğu uyku) miktarları azdır. Uyuduktan 3-4 saat sonra kanda nikotin miktarının kritik düzeyin altına düşmesi nedeniyle uyanırlar”
UYUYACAĞIM DERKEN ALKOLİK OLMAYIN
Alkol de uykuyu bozar diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, “Uykusuzluk çeken insanların çoğu sorununu alkolle çözmeyi dener. Ama bu yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır. Çok farkına bile varmadan alkolik olur! Oysa ki alkol sadece hafif uyku dönemini tetikler. Uykunun tamir işlevi olan diğer bölümlerinin miktarını azaltır” şeklinde konuştu.
İDEAL UYKU SÜRESİ NEDİR?
Yenidoğanlarda genellikle 16 saat, yetişkinlerde ise 7-8 saat uykunun yeterli olacağını söyleyen Bölükbaşı, “Genç erişkinler ortalama dokuz saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Gebeliğin ilk 3 ayında, kadınların uyku gereksinimi artar. Normal süresinden çalınmış bir uyku miktarı, bir tür ‘uyku borcu’ yaratır. Vücut, eninde sonunda bu borcun geri ödenmesini ister. Uykunun yetersiz olması muhakeme yetisi ya da tepki süresini olumsuz etkiler. İnsanlar yaşlandıkça uyku süresi azalır ve uyku hafifler. 65 yaşın üstünde uykusuzluk sık görülen bir sorundur” dedi.
UYKUSUZLUK EPİLEPSİ NÖBETLERİNİ TETİKLİYOR
Eğer gün boyu uykulu bir şekilde dolaşıyorsanız ya da 5 dakikalık bir uzanmada bile hemen uykuya dalabiliyorsanız ciddi bir uyku sorununuz var demektir. Uykuyla ilişkili sağlık sorunları hemen hemen tıbbın tüm alanlarını ilgilendiriyor. Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, “Felç ya da astım krizleri gündüz yerine gece ya da sabaha karşı uykuda daha sıktır. Muhtemel sebep, uykuyla ilişkili olarak değişen kalp hızı ya da hormonal düzey değişiklikleridir. Uykusuzluk, bazı epilepsi türlerinde nöbet gelişimini tetikler” diyerek uykusuzluk çekenleri uyardı.
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