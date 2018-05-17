Uysal'dan miting açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, “Halkımızın rahatça ulaşım sağlaması ve miting sonrasında iftar yapması için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla hazırız.

Burada yarın sadece İstanbullular olmayacak, İslam İşbirliği Teşkilatı adına gelen devlet başkanları da olacak, bu meydandan milyonlar olarak eğer gür sesle birlik ve beraberlik içerisinde bu vahşeti lanetlediğimiz takdirde inanıyorum ki netice alınacak” ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER