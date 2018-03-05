Adana’da uyuşturucu operasyonu sırasında bir eve baskın düzenleyen polis ekibine ateş açılması sonucu bir polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi 39044 Sokak’ta uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, bir eve baskın yaptı. Evin kapısına gelen polis ekiplerine içeriden pompalı tüfekle ateş açıldı.

AA'nın haberine göre, açılan ateş sonucu bir polis, ayağına isabet eden saçmalardan yaralandı. Yaralı polis, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay üzerine bölgeye, aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER