Uyuşturucu tacirleri ve madde bağımlıları interneti artık bir pazar olarak kullanıyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre internetin gri alanında sistem şöyle işliyor: Kullanıcı, kirli internet uygulamaları arasında gösterilen Dark Net, Deep Web, Dirty Web gibi ağlardan internete giriyor. Güvenlik önlemi olarak deşifre olmamak için kendi jargonunu yaratıp, uyuşturucular değişik isimlerle adlandırılıyor. Uyuşturucu satışı bazen aleni bazen de şifreli mesajlarla yapılıyor. O mesajlarda ‘emoji’ler ya da o maddenin hammaddesini çağrıştıran görseller oluyor.
En ufak iz bırakmak istemeyen satıcılar, IP ve fiziksel adreslerini gizlemek için çeşitli tarayıcılara başvuruyor. Satışı sosyal ağlar, mesajlaşma uygulamaları, arkadaşlık uygulamaları, hayalet e-posta servisleri, yasadışı sanal eczaneler, viral ve açık reklamlar üzerinden yapıyor. Farklı dillerdeki hashtaglerle açılmış yüzlerce uyuşturucu satış hesabı bulunuyor.
Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, uyuşturucu tacirlerinin illegal sanal eczaneleri de çok sık kullandığını söyledi. Eraslan, “Herkesin erişemediği sanal eczanelerde yasaklı birçok uyuşturucu hap ve madde satılıyor. G. adlı site, pazarın en şöhretlisi. İlaçlar çevrimiçi satılıyor ve bazı bayiler yarım saatte kapıdan teslimat garantisi veriyor. Türkiye’de karanlık internet ortamında online eczanelerden uyuşturucu temin edilebiliyor. Yurtdışındaki online eczanelerden 10 dakikada uyuşturucu siparişi verilebiliyor” dedi.
SATIŞ KANALLARI SOHBET UYGULAMASI
Eraslan, yasadışı faaliyet gösteren e-eczanelerin reçete talep etmeksizin ilaçları verilen adrese postaladığını vurguluyor. Sohbet uygulaması K.M. gizliliğe önem verenlere yönelik olarak kullanıcıların telefon numarasını karşı tarafa göstermiyor. Uyuşturucular, emojilerle K.M. sohbet uygulamasında satılıyor.”
Bilgi Güvenliği Uzmanı Huzeyfe Önal da, “Bitcoin gibi takip edilemez sanal para birimlerini kullanarak gençleri zehirliyorlar. Uyuşturucu ticaretinin en önemli ayaklarından biri derin internetteki sanal eczaneler. Bu eczanelere sıkı denetim uygulanmalı” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.