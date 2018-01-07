İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı narko timleri tarafından Şişli'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda piyasa değeri yüksek marijuana adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yastık içerisinde zulalanmış uyuşturucuları Zorro isimli narkotik köpeği buldu.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliğine bağlı narko timleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şişli'de 4 katlı bir binaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Özel Harekat Polisleri belirlenen adreslere girmek için koçbaşı, levye ve balyoz kullandı. Aramalar sırasında polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

'ZORRO' BULDU

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Zorro isimli Narkotik köpeği ile evlerde yapılan aramalarda yastıkların içerisinde zulalanmış ve satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda maddi değeri yüksek olan 500 gram marijuana adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR EVLERDEN ÇIKTI

Operasyon kapsamında daha önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 393 gram ecstasy, 500 gram marijuana, 16 gram kokain, 5 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet silaha ait şarjör, 15 adet 9 mm fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tüfeğe ait şarjör, 3 adet dolu kartuj, 1 adet uyuşturucu hap yapımında kullanılan makine, 1 adet hassas terazi ve 30 ml. Sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Evlerde yapılan aramaların ardından uyuşturucu madde ve silahlara polis tarafından el koyulurken, operasyon kapsamında 2 kişi M.K ve A.K gözaltına alındı.

ADANA'DA 44 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Adana'da şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği uyuşturucu operasyonunda, bir tırda atık plastikler arasına gizlenmiş yaklaşık 49 kilogram eroin ile 88 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Van'da bir tıra yüklenen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı.

Plakası tespit edilen aracı takibe alan ekipler, operasyon başlattı. Geçen yıl İzmir'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği operasyonu İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yönetti.

Araç, polisler tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Tırda narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yapılan aramalarda, atık plastik dolu çuvallara gizlenmiş 98 pakette 48 kilo 774 gram eroin ile 85 pakette 88 kilo 235 gram esrar ele geçirildi.

Olay yerinde incelemede bulunan Emniyet Müdürü Yıldız, ekiplere teşekkür etti. Bu arada, uyuşturucu maddelerin bir kısmının Adana'ya getirildiği, bir kısmının ise İstanbul'a götürülmek istendiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü İ.B. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYU 450 BİN KİŞİ ALABİLİRDİ



Olayla ilgili gözaltına alınan tır sürücüsü İ.B. (39) tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucudan en az 450 bin kişinin doz alabileceği bildirildi.

ANKARA'DA BİR OTOMOBİLDE 11 KİLO EROİN

Ankara'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde, 11 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul yolu girişinde Bolu istikametinden Ankara'ya gelen araçlara yönelik rutin uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, bir otomobili durdurarak narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Aramada aracın içerisine gizlenmiş 11 kilogram eroin ele geçirildi, araç sürücüsü F.K. gözaltına alındı.

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