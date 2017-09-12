Uyuşturucu yiyen köpek sahibinin gırtlağını parçaladı!

Kuzey Londra'da yaşayan Mario Perivoitos, Staffordshire bulteriyer cinsi köpeği tarafından boğazı parçalanarak öldürüldü. Bilirkişi, köpeğin muhtemelen yüksek miktarda kokain aldığını ve bu nedenle sahibine saldırdığını söyledi.

Olay uyuşturucularla ilgili bir belgesel hazırlayan BBC ekibinin önünde gerçekleşti. Programın yapımcısı Joshua Haddow, sahibinin boğazına atlayan Major isimli köpeğe müdahale etti ancak bu çaba Perivoitos'un hayatını kurtarmak için yeterli olmadı.

Mahkemeye soruşturmayla ilgili ifade veren veteriner toksikolog Nicholas Carmichael, köpeğin idrarında yüksek miktarda kokain ve morfin bulunduğunu söyledi.

Carmirchael, "Yüksek ihtimalle köpek bulduğu yüksek miktarda uyuşturucuyu yedi. Bunun köpeği saldırganlaştırıp saldırganlaştırmadığını söylemek neredeyse imkansız ama anormal davranışının sebebini açıklıyor. Muhtemelen çok heyecanlandı ve tedirginleşti. Saldırının köpek kokain yediği için gerçekleştiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kendi köpeği tarafından saldırıya uğrayan Perivoitos'un boynu ve yüzünde yaralanmalar olduğu ve gırtlağının tamamen parçalandığı belirtildi.