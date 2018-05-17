Gizem Karaca'nın başrol oynadığı İnsanlık Suçu dizisi final yapıyor

Oyuncular Çağatay Ulusoy ile Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren'in aralarında bulunduğu 34 sanıklı uyuşturucu davasında 5 yıl sonra karar çıktı. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, uyuşturucu madde ticaretinden 4’er yıl 2’şer ay, Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesi cezaları onarsa hapse girecekler. Hapis cezası şoku yaşayan Gizem Karaca'ya bir şok da başrol oynadığı İnsanlık Suçu dizisinin final kararıyla geldi.

Kanal D'nin cumartesi akşamları yayınlanan İnsanlık Suçu dizisi için sürpriz bir şekilde final kararı alındı.

8. BÖLÜMLE VEDA EDİYOR

Gizem Karaca ile Kaan Yıldırım'ın başrolünü oynadığı Pastel Film imzalı dizinin çekimleri Adana'da başlamış, İstanbul'a taşınmıştı. Adana'da zor bir hayat yaşayan Cemal'in İstanbul'a oldukça varlıklı olan amcasının yanına taşınmasıyla yaşanan olayları anlatan dizi 19 Mayıs Cumartesi akşamı 8. bölümde ekrana veda edecek.

HAPİS CEZASININ ARDINDAN DİZİSİ DE FİNAL YAPIYOR

Dizinin başrol oyuncusu Gizem Karaca'ya 5 yıldır süren uyuşturucu davasında hapis cezası verilmesinin hemen ardından bu kararın alınması manidar olarak bulundu.

İNSANLIK SUÇU DİZİSİNİN 8. BÖLÜM FRAGMANI:

Cemal, Suna'ya olan aşkını itiraf ediyor; tüm aile bu ilişkiye karşı çıkıyor! Cemal, tüm Gökdemir ailesini karşısına alarak Suna'ya olan aşkını ve birbirini sevdiklerini söyler. Fakat bu ilişki için herkesten sert tepki alır. Gökhan, bu birlikteliğin önüne geçmek için kirli oyunlarını gerçekleştirir ve Suna'ya seçim şansı bırakmaz. Suna ise ne diyeceği konusunda kararsızdır. Suna ve Cemal, birlikte çıkacakları bu yolda farklı bir hayat için aile ile olan bağlarını koparacaklar mı?