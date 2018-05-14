Diyarbakır Emniyeti Narkotik Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından 24 Aralık 2016’da düzenlenen operasyonda, valilik binasında koruma polisi olan Aydın A.’nın kullandığı otomobil durduruldu. Polis kimliğini gösteren Aydın A.’nın aracında 34 kilo esrar bulundu. Aydın A. ile uyuşturucuyu taşıdıkları ve sakladıkları gerekçesiyle Salih B., Cengiz N. ile kızı Berivan E. hakkında 22.5’ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Aydın A., 250 bin TL dolandırıldığını ve borcunu ödemek için Salih B.’nin kaçak sigara taşıma teklifini kabul ettiğini öne sürdü. Yakalanmadan önce araç kiralayıp yol güzergâhını kontrol ettiğini anlatan Aydın A., şunları söyledi: “Otomobile sigaraları yüklediklerini ve Adana’ya gideceğimi söylediler. Bagajdaki poşetleri kontrol etmedim. Polis olarak uyuşturucunun kokusunu bilirim. Faranjit olduğum için o gün koku almadım. Ben sigara olduğunu biliyordum.”

Sanıklardan Salih B. ise ilk savunmasının aksine “Ben de Aydın da uyuşturucu olduğunu biliyorduk. Malları Suriçi’nde Fırat B.’den aldık. Bu şahıs Adana’ya vardığımızda bir telefon numarası verecekti ve mal bu şahsa teslim edilecekti. Bu taşıma karşılığında Aydın’a 10 bin TL verecektik” ifadesini kullandı.

Babasının uyuşturucuyu evinde sakladığı Berivan E. de “Eve gittiğimde babamın getirdiği eşyaların koktuğunu fark ettim. Sorduğumda torbalarda tütün olduğunu söyledi. Uyuşturucu olduğunu bilseydim kabul etmezdim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, oybirliğiyle tutuklu sanıklar polis memuru Aydın A.’ya 15 yıl, Cengiz N.’ye 13 yıl 9 ay, Salih B.’ye ise 14 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Berivan E. ise 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

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