İstanbul Beşiktaş'ta emekli astsubay B.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, Hint keneviri yetiştirme düzenekleri ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'deki bir evden uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Uyuşturucu satışının yapıldığı eve operasyon düzenlendi. Polisin yaptığı baskında, özel düzeneklerle esrar serası haline getirilen evde 6 kilo satışa hazır esrar, 120 kök Hint keneviri, 10 adet aydınlatma paneli, 9 adet elektrik düzenleyici, 15 adet vantilatör, 1 adet reflektör, evin içinde ve bahçesinde uyuşturucu yetiştirilmek için hazırlanan düzenekler ele geçirildi. Evin sahibi olan emekli astsubay B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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