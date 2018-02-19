5 milyar dolar serveti ve 350'den fazla şirketi bulunan Virgin Şirketler Grubu'nun CEO'su Sör Richard Branson, Elon Musk'ın çalışmaları hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Uzay yolculuğu seferleri düzenlemek için kurduğu Virgin Galactic ile adından sıkça söz ettiren Branson, SpaceX'i överken Musk'ı "kıskanç" olarak niteledi. Branson, sözlerine şöyle devam etti: "Elon ve ekibinin elde ettikleri şeyler olağanüstü. Hepsi harikaydı. Ancak Virgin Galactic'i takip edin. Önümüzdeki birkaç ay içinde çok heyecan verici şeyler gelecek" dedi.

Uzay programlarından dolayı, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ve SpaceX ile rekabet içerisine giren Virgin Galactic, uzaya turist gönderen ilk şirket olmaya çalışıyor. Konuyla ilgili olarak Branson, "Virgin Galactic eğer önümüzdeki birkaç ay içinde uzaya çıkamazsa bu çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Uzaya çıkarsa ama insansızsa, bu da çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Umuyorum ki Virgin Galactic, uzaya insanları ulaştırmayı başaran birinci girişim olacak" dedi.