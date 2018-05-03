Avustralya’nın bir uzay ajansı kurma çalışmaları aylardır sürüyor. Federal hükümetin uzay çalışmaları için ayıracağı bütçe 50 milyon dolar olarak belirlendi. Bunun şimdilik bir başlangıç olduğunu söyleyen hükümet yetkilileri, gelecekte bu sektörden çok şeyler bekliyor.

Federal hükümetin amacı, gelecekte gelişecek olan yeni bir endüstri için şimdiden yatırım yapmak ve daha çok iş imkanı yaratmak. Özellikle ticarileşmiş bir uzay seyehati üzerinde duran çalışmalar, uzay konusunda faaliyet gösteren ülkelerde şimdiden başladı. Bu ülkelerin arasında bir uzay ajansına sahip olan Avustralya’nın komşusu Yeni Zelanda da var.

Yeni Güney Galler Üniversitesi’nde Uzay Mühendisliği Araştırmaları yöneticisi olan Andrew Dempster, ihtiyaçları olan şeyin uzay ajansında çalışacak ve yarar sağlayacak teknik elemanlar olduğunu söyledi.