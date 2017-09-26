Star Trek gemisi New York semalarında

Amerikan CBS Televizyonu, sinema tarihinin önde gelen bilimkurgu serisi “Star Trek”in (Uzay Yolu) yeni televizyon dizisi “Star Trek: Discovery”nin tanıtımı için sıradışı bir yönteme başvurdu. Yapımcılar, dizinin ana uzay gemisini gece New York semalarında uçurdu. Gece karanlığında New York gökdelenleri arasında neon ışıklarıyla süzülen gemi, gerçek bir uzay gemisi etkisi yarattı. Ancak aslında uçan, ışıklarını kapatmış bir helikoptere bağlı neon ışıklı bir maketti.

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