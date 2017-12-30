Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, Musk, Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Tabii ki bizim için oldukça sıkıcı bir şey olduğundan alışılmadık bir şey göndermeye karar verdik. Yük, orijinal bir Tesla Roadster olacak ve içinde Space Oddity şarkısı çalacak” ifadesini kullandı.

David Bowie

elon musk