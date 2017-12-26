Dünya’dan 386 kilometre yükseklikte saatte 16 bin kilometre hızla hareket eden Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli 5 astronot, Star Wars’ın son filmi The Last Jedi’ı izledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Amerikalı astronot Mark Vande Hei’nin Twitter’da paylaştığı fotoğraflarda, mısırlarını alıp ekranın karşısına kurulduğu görülüyor.

Öte yandan Last Jedi’ın şu ana kadar getirdiği gişe başarısı, bir önceki film olan Force Awakens’ın 100 milyon dolar gerisinde kaldı. Ancak film endüstrisinde son 21 yılda görülen en düşük gişe hasılatı döneminin de 2017 olduğu ifade edildi.

Geçen yıla oranla yüzde 4’lük bir düşüş yaşayan ABD ve Kanada sinema endüstrisinde Noel dönemine rağmen toplam 11.38 milyar dolar kazanıldı.

Star Wars The Last Jedi

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