'Sıfır yerçekimli' bu tatil tecrübesini yaşamak ise pek de ucuz değil. Şirket, uzayda tatil yapmak isteyenlerden öncelikle 80 bin dolar kaparo istiyor.

Aynı anda 6 kişi ağırlama kapasiteli otelde konaklamanın 12 gün olması öngörülüyor. İki kişilik odalarda tek kişilik konaklamanın bedeli tam 9.5 milyon dolar. Bu hali ile uzay tatilinin şimdilik ultra zengin insanlara hitap ettiğini söylemek yanlış olmaz.

Aurora Station adındaki uzay otelinin 2021 yılında dünya dışına çıkması, 1 sene içerisinde de konaklamaya hazır hale gelmesi planlanıyor.

REZERVASYON ALMAYA BAŞLADI



9.5 milyon doları gözden çıkaranlar, uzayda eşsiz deneyimler yaşayabilecek. Bunların arasında 16 kez güneşin doğumu ve batışını görmek de yer alıyor.

Şirket kendi internet sitesi üzerinden rezervasyon kabul etmeye başladı. Verilen bilgiye göre kaparı yatıranlar eğer vazgeçerse paraları iade edilecek.