Adını Yunan mitolojisindeki, Güneş'i yok etme tehlikesiyle karşı karşıya gelen Phaethon'dan alan meteor, 16 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşık 10.3 km daha yaklaştı. Bu kadar yaklaşarak gökbilimcilere daha yakından araştırma imkanı sağlayan meteorun, tahmin edilenden yaklaşık 1 km daha büyük olduğu ortaya çıktı.

İlk olarak 1983 yılında NASA'nın Kızılötesi Astronomik Uydusu tarafından keşfedilen 3200 Phaethon, büyüklüğü ve ara sıra Dünya'ya yaklaşması nedeniyle "potansiyel tehlikeli" olarak listelenmişti. Yine de 'izleme listesi'nde olan meteorun, Dünya'yla çarpışacağı düşünülmüyor. Bununla birlikte 2093'te Dünya'ya biraz daha yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Uzayda ürküten kare!

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