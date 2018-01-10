Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Yenipazar merkezindeki çarşıda meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Hakan S., geldiği çarşıda elindeki bidondaki benzini yüzünden aşağı döktü, ardından da çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan Hakan S.'yi gören vatandaşlar, yangını söndürdü.

DHA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Hakan S.'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hakan S.'nin, 1.58 promil alkollü olduğu saptandı.

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