Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na ait (ERDEMİR) Gülüç beldesi Çengelburnu mevkisinde yer alan baz istasyonunda, söküm işi yapan özel firma çalışanı Fatih Erdoğan, vincin bomunun (denge kolu) kırılmak üzerine olduğunu görünce vinçten atladı.

Bu sırada kopan kopan vinç bomu Erdoğan'ın üzerine düştü.

AA'nın haberine göre, diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan'ın naaşı, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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