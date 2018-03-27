Uzlaştırmacı Sınav sonuçları, uzlaştırmacı olmak isteyenler tarafından heyecan bekleniyordu. O heyecan sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacılara zorunlu eğitim getirildi. Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nca Türkiye'de ilk kez başlatılan uygulama kapsamında izin verilen eğitim kurumları, 9 Ekim 2017'de eğitim vermeye başlamıştı. Adalet Bakanlığı'nca 33 bin adayın başcvurusuyla yapılan Uzlaştırmacı Sınavı sonuçları açıklandı.

UZLAŞTIRMACI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Cezada alternatif çözümlerden biri olan ve fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırma kapsamındaki eğitimler 31 Aralık 2017'de sona erdi. Bu eğitimleri, uzlaştırmacı olmak isteyen 33 bin kişi aldı.

Uzlaştırmacı olmak isteyenlere, "onarıcı adalet", "onarıcı adalet programlarında mağdur fail uzlaştırması", "alternatif uyuşmazlık çözümü", "iletişim", "müzakere teknikleri", "uygulama eğitimi" ve "ceza adalet sistemi" konularında eğitimler verildi. Eğitimleri alanlar, uzlaştırmacı sınavına girmeye hak kazanmıştı. 11 Mart'taki sınav sonuçlarında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve uzlaştırmacı siciline kaydedilecek.

UZLAŞTIRMACI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER