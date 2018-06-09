Uzman ebelik geliyor! Yönetmelikle teşvik edilecek

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, hazırlıkları devam eden yönetmelikle, ebeliği teşvik edeceklerini ifade etti.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Prof. Dr. Cihan, “Ebeler doğum yaptıran, doğumhane temizleyen, alaylı kimseler gibi görülüyor, hemşirelerle aralarında bir ast-üst ilişkisi bulunuyor. İnsanlar ‘Ebeyim’ demekten utanır hale gelmiş. Hemşireler hasta bakım çerçevesinde branşlaşırken, ebeler direkt müdahale ediyor. Bundan 20-30 yıl önce doğumhanelerin mezbahadan farkı yoktu” dedi.

Yeni yönetmeliğe göre ebelerin gebe eğitimi, müdahaleli doğum gibi konularda yüksek lisans yaparak uzmanlaşacağını, her doğumhanede bir sorumlu ebe olacağını belirten Prof. Dr. Cihan, “Daha önce doğumhane sorumluları vardı ancak resmiyette olmadığı için problem yaşanıyordu. Doğumhaneler için de ayrı bir yönetmelik üzerinde çalışıyoruz. Doğumhaneleri 3 seviyeye ayıracağız” diye konuştu.

Buna göre, birinci seviye herkesin kolaylıkla doğum yapabileceği, ikinci seviye ters geliş, makat geliş, büyük çocuk, az problemli bebekler için, üçüncü seviye doğumhaneler ise problemli ve riskli gebelerin doğum yapacağı yerler olacak. Prof. Dr. Cihan, arena tipi bütün doğumhanelerin kapatılacağını da kaydetti.

HASTANELERDE 'SUS' POZU VEREN HEMŞİRE ORTAYA ÇIKTI!

Toplumda hemşirelerin kalifiye ve nezih, ebelerin ise alaylı olduğuna yönelik algı bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Cihan, hastanelerin doğumhanelerinin ihmal edildiğini vurgulayarak, “10 yıl önce hastanelerin en kötü yerleri doğumhanelerdi. 30 yıl önce İstanbul’da bir doğumhaneye girdim ve mezbahaya girdiğimi sandım. Bu görüntüler ebelerle bütünleşti” ifadesini kullandı Prof. Dr. Cihan, yönetmelik değişikliğiyle ebeliğin cazip hale geleceğine işaret etti.

‘KADIN DOKTOR SAYISI YETERSİZ’

Prof. Dr. Cihan, hastaların doğumda ve jinekolojide kadın, onkolojide erkek doktorları tercih ettiğini, Avrupa’da da doktoru hastanın seçtiğini söyledi. Kadın doktorların sayısının yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Cihan, kadın hastalıklarında kadın doktor oranının yüzde 50’den 60’a çıktığı ancak daha fazla kadın doktora talep olduğu bilgisini verdi.

ERKEN DOĞUMA ERKEN TEŞHİŞ TESTİ

Geliştirilen bir testle artık kadınlar erken doğum risklerini kısa sürede öğrenebilecek. ABD’li ve Danimarkalı bilim insanları, hamile kadınların erken doğum yapıp yapmayacaklarını yüzde 80 isabetle önceden haber veren ucuz bir kan testi geliştirdiklerini duyurdu. Geliştirilen testin ayrıca “doğum tarihini tahmin etmede ultrason taramaları kadar doğru bilgi sağladığı” da kaydedildi. Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor.

24 YIL ÖNCE DOĞUMUNU YAPTIRAN EBE, ŞİMDİ OĞLUNU DOĞURTTU