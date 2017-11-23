Uzman korucular görev için gün sayıyor

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Sözen, “Korucular bölgenin canlı hafızası olduğu için sistemin daha fazla güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü buraya gelen askerler ve polisler 2-3 yıllık Şark görevinin ardından gidiyorlar. Korucular bu bölgenin halkı olduğu için terörle mücadelenin canlı hafızası haline gelmiş. Uzmanlık sisteminin tutmasıyla terörle mücadelede çok ciddi kazanımlar elde edilecek. Çünkü bölgeyi biliyorlar” dedi.