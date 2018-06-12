Ramazan’ın bitmesine sayılı günler kaldı. Oruç sonrasında bol bol tatlı, şekerleme ikramları sunulacak. Ramazan Bayramı’nda sıklıkla tüketilen şekerleme, çikolata, tatlı ve asitli içecekler ise dişlerin çürümesine zemin hazırlayabilir. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bayramda dişlerinizi fırçalamak yetmez; diş aralarında kalan tatlı artıkları veya lokum gibi dişlere yapışan şekerlemeler için kürdan değil, mutlaka diş ipi kullanılması gerekiyor” diyerek uyarıyor.

DİŞ İPİ KULLANIN

Ramazan Bayramı’nda ziyaret edilen hemen hemen her evde tatlı tüketildiğini belirten Kökdemir, dişlerin düzenli fırçalanmamasıyla oluşacak diş çürüklerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Tatlı tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Dişler ne kadar fırçalanırsa fırçalansın, diş ipi kullanılmadıktan sonra diş çürümelerinin önüne geçilemez” dedi.

ÖĞÜNLERDEN HEMEN SONRA TÜKETİN

Diş hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan Bayramı’nda ağız ve diş sağlığının korunması için önerilerde bulundu:

* Tatlı, şeker, lokum veya çikolata gibi yiyecekler ağız içerisinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde çürümeye neden olur. Bu çeşit gıdalar, mümkün olduğunca öğünlerden hemen sonra tüketilmelidir.

* Asidik ortamın bazik ortama dönüşmesini sağladığından dişlerinizi fırçalayamadığınız yerlerde peynir yiyin. Asidik ortamı azaltmak için ağzınızı bol suyla çalkalayın.

* Tatlı tüketiminin hemen arkasından bol ılık su için ya da şekersiz sakız çiğneyin. Bol su tüketimi ağız kokusunun giderilmesinde de fayda sağlar.

* Diş aralarına sıkışan gıda artıkları kürdan gibi sert maddeler kullanılarak uzaklaştırılmaya çalışılmamalı, diş etlerine zarar verilmemeli.

* Lokum gibi yapışkan şekerlemeler tükettiğiniz zaman dişlerinizi fırçalamak yeterli olmaz, diş aralarında kalan bu şekerlemeler ancak diş ipi kullanılarak uzaklaştırılabilir.

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